Полностью остановлено движение на участке синей линии метро от станции «Невский проспект» до станции «Московская»

На синей линии остановлены поезда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Движение поездов по участку синей линии метро полностью остановлено из-за неисправности светофоров. На отрезке от станции «Невский проспект» до станции «Московская» составы встали в тоннелях из-за неисправности светофоров.

- Движение временно остановлено для проведения работ по устранению неисправности. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщает пресс-служба метрополитена.

На данный момент поезда ходят от станции «Парнас» до «Невского проспекта». А также от «Московской» до «Купчино» но с увеличенным интервалом движения.

На станциях синей линии скопилось множество пассажиров. Они пишут в соцсетях, что задержки составляют до 20 минут, некоторые составы встали в тоннелях.

В метрополитене обещают устранить неисправность светофоров в ближайшее время.