Полностью остановлено движение на участке синей линии метро от станции «Невский проспект» до станции «Московская»

На синей линии остановлены поезда.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Движение поездов по участку синей линии метро полностью остановлено из-за неисправности светофоров. На отрезке от станции «Невский проспект» до станции «Московская» составы встали в тоннелях из-за неисправности светофоров.
- Движение временно остановлено для проведения работ по устранению неисправности. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщает пресс-служба метрополитена.
На данный момент поезда ходят от станции «Парнас» до «Невского проспекта». А также от «Московской» до «Купчино» но с увеличенным интервалом движения.
На станциях синей линии скопилось множество пассажиров. Они пишут в соцсетях, что задержки составляют до 20 минут, некоторые составы встали в тоннелях.
В метрополитене обещают устранить неисправность светофоров в ближайшее время.