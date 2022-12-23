Движение по синей линии метро Петербурга восстановлено в полном объеме

Движение по синей линии восстановлено. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В метрополитене сообщили о восстановлении движения по синей линии подземки. Утром в пятницу здесь произошел сбой в работе светофоров, из-за чего составы встали на станциях и в тоннелях. Пассажиры сообщали о скоплении пожарных машин у станций. А для устранения неисправности движение пришлось полностью остановить.

- Движение поездов по Линии 2 осуществляется в полном объеме, - сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Напомним, что изначально проблема возникла на участке «Черная речка» - «Технологический институт». Потом поезда начали задерживать от «Парнаса» до «Купчино». А затем остановили от «Невского проспекта» до «Московской».

Причины поломки светофоров устанавливаются. В подземке приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.