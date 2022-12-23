Лихач на Volvo сбил первоклассника в Петербурге

Первоклассник попал под машину лихача в Сосновой Поляне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге лихач на иномарке Volvo сбил первоклассника. Авария произошла днем 22 декабря 2022 года, когда семилетний мальчик переходил дорогу вместе со своим дедушкой. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Семилетний первоклассник в сопровождении дедушки 22 декабря около 13 часов переходил на зеленый свет проезжую часть у дома 169/1 по проспекту Ветеранов и был сбит автомобилем Volvo S60, - рассказал источник.

В итоге ребенка с места аварии забрала бригада скорой помощи. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана на темечке. Дедушка мальчика не пострадал.

Известно, что за рулем иномарки сидел 29-летний мужчина. Только за этот год он 83 раза привлекался к административной отвественности за нарушение ПДД, из них 73 раза за превышение скорости. Проводится проверка.