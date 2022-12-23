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НовостиОбщество23 декабря 2022 9:08

Губернатор Петербурга рассказал об особенностях празднования Нового года в условиях СВО

Беглов заявил об отказе от лишних трат при праздновании Нового года в условиях СВО
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
На улицы города вышел новогодний транспорт.

На улицы города вышел новогодний транспорт.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга рассказал о том, как город будет отмечать Новый год в условиях СВО. Праздничные, по словам губернатора, будут сохранены. Но от лишних, точнее необязательных трат, Смольный откажется.

- Мы отмечаем Новый год и Рождество в условиях СВО. Мы отказались от ряда необязательных трат, но считаем очень важным создать новогоднее настроение и атмосферу тепла, уюта, зимней сказки, - приводит слова Беглова пресс-служба губернатора.

В список необязательных трат попали праздничный концерт на Дворцовой площади, которого не было и в годы пандемии коронавируса, а также новогодний фейерверк.

Зато 31 декабря и 7 января зажгутся огни Ростральных колонн, работают традиционные рождественские ярмарки, открыты катки, а пот городу курсирует украшенный общественный транспорт.