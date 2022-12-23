Более 200 нарушений в работе такси в центре Петербурга выявили сотрудники ГИБДД в ходе рейда

Сотрудники Госавтоинспекции Адмиралтейского района проверили такси Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 19 по 23 декабря 2022 года сотрудники дорожной инспекции провели рейды в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга по работе такси. Всего было проверено более 240 автомобилей. Из них половину водителей привлекли к административной ответственности. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

- Госавтоинспекция рекомендует владельцам такси и таксопарков обратить особое внимание на соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности в зимний период, - отметили в дорожной полиции.

Так, в общей сложности было выявлено порядка 200 нарушений. Больше всего - это работа такси без государственной регистрации или без специального разрешения. Помимо этого, у некоторых таксистов не было водительских прав, а многие машины оказались вовсе неисправны.