Жителя Гатчины будут судить за реабилитацию нацизма. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи отдела СК по городу Гатчина завершили расследование дела в отношении 19-летнего местного жителя, которого обвиняют в реабилитации нацизма. Причиной стали фотографии фашистов, которые парень опубликовал в соцсетях.

- По данным следствия, в период с 11.10.2020 по 09.05.2021, обвиняемый разместил материал, содержащий положительную оценку военным преступлениям периода 1939-1945 годов, совершенным главарями «Третьего рейха», - сообщает пресс-служба управления СК РФ о Ленинградской области.

Также в действиях юноши усмотрели оскорбление памяти защитников Отечества. Сейчас материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Статья о реабилитации нацизма предполагает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.