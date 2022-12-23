КАД Петербурга сковала 7,7-километровая пробка днем 23 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С утра 23 декабря 2022 года Кольцевая автодорога Санкт-Петербурга стоит в пробке. К часу дня затор по внутреннему кольцу трассы на востоке города растянулся почти на 8 километров. Автомобилисты вынуждены стоять по полчаса минимум. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В полдень в Петербурге зафиксирована необычно плотная пробка по внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. Пробка растянулась на 7,7 километров. В ней можно потерять 41 минуту. Обычно этот участок можно проехать за 11 минут, - сообщает сервис.

Помимо этого наиболее загруженными дорогами утра стали Заневский проспект и проспект Косыгина в сторону центра, Московское шоссе в обе стороны, Индустриальный проспект и проспект Большевиков к Шафировскому.

Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.