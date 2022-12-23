Движение поездов на синей ветке метро Петербурга снова остановили 23 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На синей ветке метро Санкт-Петербурга второй раз за день остановили движение поездов. Перебои случились 23 декабря 2022 года из-за неисправности светофоров. Первый сбой случился еще в 10 часов утра. В час дня в пресс-службе метрополитена снова сообщили, что остановили движение на участке от "Невского проспекта" до "Московской".

- В 13:00 движение поездов на участке Линии 2 от станции «Невский проспект» до станции «Московская» временно остановлено для проведения работ по устранению неисправности. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в пресс-службе метро Северной столицы.

На данный момент по синей ветке ходят поезда от «Парнаса» до станции «Невский проспект», а также от станции «Невский проспект» до станции «Купчино». Поезда ходят с увеличенным интервалом.