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НовостиОбщество23 декабря 2022 10:10

Движение поездов на синей ветке метро Петербурга снова остановили 23 декабря

Составы не идут от станции «Невский проспект» до станции «Московская»
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Движение поездов на синей ветке метро Петербурга снова остановили 23 декабря

Движение поездов на синей ветке метро Петербурга снова остановили 23 декабря

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На синей ветке метро Санкт-Петербурга второй раз за день остановили движение поездов. Перебои случились 23 декабря 2022 года из-за неисправности светофоров. Первый сбой случился еще в 10 часов утра. В час дня в пресс-службе метрополитена снова сообщили, что остановили движение на участке от "Невского проспекта" до "Московской".

- В 13:00 движение поездов на участке Линии 2 от станции «Невский проспект» до станции «Московская» временно остановлено для проведения работ по устранению неисправности. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в пресс-службе метро Северной столицы.

На данный момент по синей ветке ходят поезда от «Парнаса» до станции «Невский проспект», а также от станции «Невский проспект» до станции «Купчино». Поезда ходят с увеличенным интервалом.