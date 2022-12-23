Глава Комздрава Петербурга рассказал, как будут работать больницы и поликлиники на новогодних праздниках Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, как будут работать медицинские учреждения города во время праздников. Так, с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Северной столице продолжат работать все поликлиники во всех районах. Ежедневно будет работать почти тысяча участковых врачей.

- Организована работа 36 травматологических пунктов в составе городских поликлиник районов Санкт-Петербурга. Количество инфекционных бригад в поликлиниках для оказания помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19 в каждой взрослой поликлинике составит от 1 до 3-х бригад в зависимости от нагрузки, - сообщил Лисовец.

В праздничные дни в городе будут работать 502 бригады скорой помощи, из них 35 реанимационных. Продолжат работать ПЦР-лаборатории, патронажные службы и многие другие.