Knomary TMS — новый сервис дистанционного обучения от билайн бизнес и Knomary

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Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») объявляет о партнерстве с Knomary, одним из лидеров в сфере разработки продуктов для дистанционного образования в корпоративном сегменте. Теперь корпоративным клиентам будут доступны инновационные и многофункциональные продукты для дистанционного образования: адаптация, обучение и развитие сотрудников, создание образовательного контента и последующее его обновление.

В рамках партнерского контракта в контур продуктов билайн бизнес войдет платформа Knomary и курсы, разработанные билайн университетом. Экспертиза, продукты и сервисы билайн позволили усилить решения Knomary, создав качественное предложение для организации дистанционного обучения сотрудников крупных компаний.

Учебная платформа содержит спектр инструментов для создания и загрузки учебных курсов, проведения дистанционного и очного обучения, а также оценки результативности и уровня обученности/знаний сотрудников. Платформа для обучения доступна в веб-версии как с компьютера, так и через мобильные приложения на смартфонах iOS и Android.

Knomary TMS — платформа для корпоративного обучения нового поколения, созданная для крупного бизнеса с численностью штата от 5 000 сотрудников. Продукты Knomary могут быть развернуты на площадках клиентов или в отказоустойчивом облаке beeline cloud, которое соответствует требованиям к ИСПДн, ГИС, а также имеет сертификаты ISO в области качества и безопасности. Это позволяет сократить издержки на собственную инфраструктуру и обеспечить необходимый уровень безопасности.

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса B2B ПАО «Вымпелком»:

«Мы ожидаем динамичный рост продуктов для дистанционного обучения и развития сотрудников в разных сегментах бизнеса, который подогревается срочной задачей импортозамещения ушедших игроков L&D рынка. билайн бизнес – технологический партнер более чем 300 тысяч корпоративных клиентов, с которыми работают наши менеджеры по продажам и эксперты «Центра Цифровых Решений». Они помогают клиентам подбирать и внедрять цифровые и ИТ-решения для всех бизнес-функций: инфраструктура, продажи и маркетинг, HR-развитие».