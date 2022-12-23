Движение по ЗСД будут ограничивать четыре ночи из-за строительства Витебской развязки

Движение по ЗСД будут ограничивать из-за строительства развязки у Благодатной улицы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение на развязке ЗСД в районе Благодатной улицы будет ограничено на четыре ночи. Здесь начнется монтаж конструкций, которые станут частью Витебской развязки Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

- 25, 27, 28, 29 декабря с 00:00 до 05:00 заезд на ЗСД с улицы Благодатная в сторону КАД Север будет закрыт, - сообщает пресс-служба ЗСД.

Кроме этого, 27 декабря с 00:00 до 05:00 закрывается проезд по участку трассы от Благодатной улицы до набережной реки Екатерингофки. А 25 декабря на том же участке для движения транспорта оставят лишь две правые полосы.

Водителям советуют объезжать через город и заранее продумывать маршрут поездки.

В обратную сторону, по направлению КАД-Северо - КАД-Юг, ограничений на проезд нет.