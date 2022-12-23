В Карелии спустя два года умер маленький ребенок, жестоко избитый собственным отцом

В Карелии умер малыш, жестоко избитый своим отцом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Карелии умер 2,5-летний малыш, которого осенью 2020 года жестоко избил собственный отец. Пьяный мужчина так сильно ударил кулаком 4-месячного младенца, что разбил ему голову и повредил мозг. Когда ребенка привезли в больницу, он уже не реагировал на внешние раздражители. Почти все два года малыш был подключен к аппаратам.

- Сегодня не стало маленького мальчика, которого два года назад избил отец. Уже при поступлении малыша в больницу врачи понимали, что надежд нет. Но сделали все возможное и невозможное. Но, к сожалению, чудес не бывает, - написал на своей странице ВКонтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.- Жестокость людей иногда не знает границ. Покойся с миром.

Также глава Минздрава выразил соболезнования всем жителям республики которые следили за судьбой малыша.

Что касается отца мальчика, то в июне 2022 года суд признал 38-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и отправил его в колонию на шесть лет.