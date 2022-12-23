Мужчина упал с крыши в Петербурге во время чистки снега

В Колпинском районе мужчина покалечился при падении с крыши Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге мужчина упал с крыши во время чистки снега. Произошло это в поселке Усть-Ижора Колпинского района города. По предварительной информации, упал он с небольшой высоты, но, так или иначе, серьезно пострадал. Об этом 23 декабря 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Житель поселка Усть-Ижора Колпинского района покалечился при падении с крыши. 23 декабря утром в Госпиталь ветеранов войн был доставлен 49-летний мужчина. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой груди, переломом трех ребер и повреждением селезенки, - рассказал источник.

Настолько известно, мужчина чистил крышу своего дома на Пушкинской улице. Скидывая снег, он потерял равновесие и упал.