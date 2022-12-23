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НовостиЗвезды23 декабря 2022 12:00

На Московском вокзале Петербурга установили памятник туристу

Арт-объект представляет собой женщину и ее сына, который гладит кота
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Московском вокзале появился памятник туристу. Фото: ОЖД.

На Московском вокзале появился памятник туристу. Фото: ОЖД.

Петербург пополнился еще одним памятником. Необычный арт-объект установили на территории Московского железнодорожного вокзала у здания кассового зала№2. Монумент посвящен туристам, которые посещают Северную столицу.

- Место установки выбрано неслучайно: Московский вокзал на протяжении всей своей истории служит воротами в центр Петербурга и первым местом, откуда начинается знакомство с ним, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Памятник представляет собой скульптурную композицию из фигур женщины, снимающей на телефон, как ее сын гладит кота. А рядом на фонарном столбе с надписью «Санкт-Петербург» притаилась маленькая фигурка поваренка.

И если туристов на Московском вокзале легко объяснить, то замысел насчет поваренка остался неразгаданным.