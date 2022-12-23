Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 12:02

Холодная погода вернется в Петербург 24 декабря

Температура снова станет минусовой, но пока обойдется без снега
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Минус снова ударит в Петербурге 24 декабря

Минус снова ударит в Петербурге 24 декабря

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге подходит к концу оттепель и возвращается зима. Уже с субботы, 24 декабря 2022 года, в Северной столице снова установится минусовая температура, но пока что обойдется без снега. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Завтра оттепель уходит из нашего региона и зима возвращается. Правда снега маловато, но тут что поделаешь, холодная воздушная масса обычно заходит вместе с антициклоном. Зато есть шансы и солнышко увидеть. Морозной будет и первая половина следующей недели, - рассказал синоптик.

Днем 24 декабря ожидается до минус 2 градусов. 25 декабря температура опустится еще на пару градусов до минус 4. Погода окажется облачная, но с прояснениями. В ночь на понедельник в пригороде ожидается даже до 11 градусов мороза, днем около 6-8 градусов ниже нуля.

А какой будет погода на Новый год, пока что синоптики сказать не могут.