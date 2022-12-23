Холодная погода вернется в Петербург 24 декабря

Минус снова ударит в Петербурге 24 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге подходит к концу оттепель и возвращается зима. Уже с субботы, 24 декабря 2022 года, в Северной столице снова установится минусовая температура, но пока что обойдется без снега. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Завтра оттепель уходит из нашего региона и зима возвращается. Правда снега маловато, но тут что поделаешь, холодная воздушная масса обычно заходит вместе с антициклоном. Зато есть шансы и солнышко увидеть. Морозной будет и первая половина следующей недели, - рассказал синоптик.

Днем 24 декабря ожидается до минус 2 градусов. 25 декабря температура опустится еще на пару градусов до минус 4. Погода окажется облачная, но с прояснениями. В ночь на понедельник в пригороде ожидается даже до 11 градусов мороза, днем около 6-8 градусов ниже нуля.

А какой будет погода на Новый год, пока что синоптики сказать не могут.