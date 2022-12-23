Пассажирам разрешили фотографироваться с водителями автобусов в Петербурге, наряженных в Дедов Морозов

Дед Мороз сядет за руль городского автобуса в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 26 декабря 2022 года за рулем автобуса в центре города снова можно будет увидеть Деда Мороза. Волшебник сядет за руль автобуса популярного маршрута № 24. Увы, Дед Мороз не настоящий. Это водитель автобуса, наряженный в костюм. Но от этого менее праздничным он не станет. Об этом рассказали в «Пассажиравтотранс».

- Окно автобуса украсит необычная открытка: пожелания здоровья и счастья нанесены на маршрутную доску. Так «Пассажиравтотранс» поздравляет всех с наступающими праздниками, - рассказали в компании.

С 26 по 30 декабря пассажирам автобуса предлагается фотографироваться с водителем-Дедом Морозом и самим праздничным транспортом. Снимок разместить на странице акции в соцсети. Все фотографии будут участвовать в конкурсе. Автор лучшего получит проездной билет «Подорожник» с денежным ресурсом в 2023 рубля. Итоги конкурса будут подведены 13 января.