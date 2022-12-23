В Петербурге наградили военного фельдшера, спасшего тонущего мальчика в Тихвине

Мужчину, спасшего тонувшего школьника в Тихвине, наградили медалью. Фото: Александр ГЛУЗ

В Петербурге руководство Управления МЧС по Ленинградской области наградило медалью «За спасение погибающих на водах» военного фельдшера. Летом мужчина буквально с того света вытащил 11-летнего мальчика, упавшего в Тихвинский водозабор.

- Мальчик уже не подавал признаков жизни, когда его увидели прохожие. Они вытащили ребенка из воды. Тут же на помощь прибежал молодой человек, отдыхавшей на берегу с компанией, - пишет «Петербургский дневник».

Мужчина десять минут откачивал мальчика. И когда уже казалось, что надежды нет, ребенок начал дышать. Его срочно перевернули лицом вниз, положив на колено, чтобы вышла вода.

К этому моменту подъехала бригада скорой помощи. Герой передал ребенка и исчез. Лишь спустя долгое время удалось установить, что спасителем оказался военный фельдшер с Донбасса, отдыхавший в Тихвине у родных.

По совпадению спасенный мальчик также оказался жителем Донбасса, переехавшим с семьей в Ленобласть после начала конфликта.