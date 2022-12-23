Пьяный мужчина устроил потасовку с сотрудниками аэропорта Пулково

Пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту Пулково Фото: принтскрин видео.

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково неадекватный мужчина устроил дебош. Пассажир собирался на рейс, но перед ним явно перебрал с алкоголем, что привело его к невменяемому поведению. Мужчина кричал, ругался матом и даже устроил потасовку. Другие пассажиры сняли неадеквата на видео и поделились кадрами в соцсети. Об этом 23 декабря 2022 года сообщает "Мегаполис".

- Я врач! А вы просто части!, - кричал мужчина, доказывая свое превосходство.

На кадрах видно, как мужчина еле держится на ногах, громко разговаривает и что-то требует от сотрудников аэропорта и представителя авиакомпании.

В итоге утихомирить мужчину, кричащего матом и размахивающего руками, решили остальные пассажиры. Они скрутили его и передали сотрудникам полиции, которые вскоре прибыли на место потасовки. В отношении 51-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".