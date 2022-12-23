Смольный выкупит у частного собственника проезд к двум школам на Пискаревке

Новый жилой район расположен у Богословского кладбища. Фото: Яндекс.Карты.

Власти Петербурга выкупят у частного застройщика внутриквартальный проезд в муниципальном образовании «Пискаревка». Дорога в новостройках не только ведет к двум школам, и нужна для решения транспортной доступности жилого квартала, расположенного поблизости от Богословского кладбища.

- Губернатор подписал постановление «О бюджетных инвестициях» на приобретение в госсобственность объекта недвижимого имущества: внутриквартальный проезд по перспективной Богословской улице от проектируемого внутриквартального проезда до Бестужевской улицы, - сообщает пресс-служба Смольного.

Сам проезд уже физически существует, он введен в эксплуатацию в 2021 году. После выкупа дороги у застройщика, проезд по ней станет общедоступным. В том числе к школам № 100 и № 220 Калининского района.

Размер суммы, выделенной из бюджета на покупку дороги, не сообщается.