200 елок изъяли после первых рейдов по елочным базарам в Петербурге

200 елок изъяли за первые дни рейдов. Фото: gov.spb.ru/gov/otrasl/c_zakonnost

Первые рейды прошли по елочным базарам Петербурге. И только они уже принесли «улов» в 200 деревьев, торговля которыми шла незаконно. У продавцов не было документов, объясняющих откуда взялись елочки. А сами точки продаж чаще всего стояли на городской земле без разрешения.

- Основной упор делается на работу в спальных районах – где фиксируется наибольшее количество подобных нарушений, - сообщает пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Напомним, что официальные елочные базары начали работу в Северной столице с 20 декабря. Всего из более 60. Полный список адресов, где можно законно приобрести новогоднюю елочку-красавицу, опубликован в специальном материале «Комсомольской правды».