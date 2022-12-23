Главный синоптик Петербурга предупредил о возможных дождях в Новый год

Синоптики спорят о погоде в праздничный день Фото: Олег ЗОЛОТО

Оттепель растопила почти весь снег в Петербурге. В городе шел непривычный для декабря дождь. По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, 23 декабря оттепель закончится, и вернется зима.

- Первая половина следующей недели будет морозной. А делать прогнозы на Новый год еще рано. Есть два мнения: холод или слабый плюс с дождем, - написал синоптик в своем телеграмм-канале.

Погодные условия в новогоднюю ночь напрямую зависят от направления циклона. Он ожидается вблизи Петербурга в преддверии праздника. По словам синоптика, 9 дней до Нового года – это еще слишком много, чтобы предсказать погоду.

Напомним, недавно сообщалось, что общественный транспорт будет работать всю ночь в Новый год. И метро, и весь наземный транспорт на один день перейдут на круглосуточный режим работы.