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НовостиОбщество23 декабря 2022 16:43

Два вуза Петербурга вошли в число 100 лучших университетов России

СПБГУ и НИИ ИТМО вошли в рейтинг Forbes
Анастасия НУРАДИЛОВА
СПБГУ и НИИ ИТМО вошли в рейтинг Forbes

СПБГУ и НИИ ИТМО вошли в рейтинг Forbes

Фото: Артем КИЛЬКИН

Два вуза Петербурга вошли в число 100 лучших университетов России. Пятый по счету рейтинг вузов составил Forbes. Главным трендом стало усиление позиций столичных университетов. В десятку университетов семь московских, два петербургских и один региональный вуз.

- Четвертым в рейтинге стал старейший университет России Санкт-Петербургский государственный университет. На седьмой позиции Национальный исследовательский университет ИТМО, который специализируется на информационных технологиях, - сообщает Forbes.

В лонг-лист вошли 635 университетов. Вузы оценивали по пяти метрикам: востребованность выпускников, качество нетворкинга, качество преподавания, международная репутация, фактор Forbes.