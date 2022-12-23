СПБГУ и НИИ ИТМО вошли в рейтинг Forbes Фото: Артем КИЛЬКИН

Два вуза Петербурга вошли в число 100 лучших университетов России. Пятый по счету рейтинг вузов составил Forbes. Главным трендом стало усиление позиций столичных университетов. В десятку университетов семь московских, два петербургских и один региональный вуз.

- Четвертым в рейтинге стал старейший университет России Санкт-Петербургский государственный университет. На седьмой позиции Национальный исследовательский университет ИТМО, который специализируется на информационных технологиях, - сообщает Forbes.

В лонг-лист вошли 635 университетов. Вузы оценивали по пяти метрикам: востребованность выпускников, качество нетворкинга, качество преподавания, международная репутация, фактор Forbes.