Дикие кабаны в Ленобласти вошли в брачный сезон

Кабаны в Ленобласти начали брачный сезон. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

У диких кабанов, обитающих в Ленобласти, начался период гона. Как пишет online47.ru со ссылкой на биолога Павла Глазкова, сейчас животные озабочены созданием новых семей. Во главе у кабанчиков всегда находится самка, которая следит за своими детьми любого возраста. Далее семьи объединяются в стада, когда находят близких родственников. Что касается, самцов, то им уготована жизнь в одиночестве. Иначе таких кабанов называют секачами. Только один раз за год, в начале зимы, они ищут стада и активно помогают с продолжением рода.

- Самцы во время гона голодают и могут потерять треть массы своего тела. А вот у самок аппетит в это время только усиливается, и место свадеб у кабанов в декабре можно определить не только по характерным следам копыт, но и многочисленным покопам в земле, - цитируют эксперта в издании.

К слову, в Петербурге водятся только 22 кабана, как подсчитали в комитете по природопользованию. А вот в Ленобласти их намного больше, что сразу и не подсчитаешь. Ожидается, что период гона кабанчиков будет активнее именно на территории 47 региона.