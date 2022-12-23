Два пьяных петербуржца угнали трактор в Невском районе

Двух петербуржцев задержали сотрудники полиции Фото: Артем КИЛЬКИН

Два пьяных петербуржца угнали трактор с ковшом и поехали кататься ночью. Они ездили по Дальневосточному проспекту в Невском районе. Потом их задержали сотрудники полиции. Инцидент случился ночью с 21 на 22 декабря.

- В правоохранительные органы обратился житель города, который пожаловался на шум. Полицейские заметили петляющий трактор, в кабине которого сидели двое мужчин, - пишет «Мойка».

По предварительной информации, в тракторе находились двое парней, 20 и 21 год. Они 25 раз привлекались в уголовной ответственности за кражи. На задержанных составили протоколы об административном правонарушении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.