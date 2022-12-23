Волонтеры Ленобласти помогают искать 88-летнего пенсионера. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 88-летнего жителя Ленинградской области. Ориентировка с фотографией пенсионера появилась в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Пожилой мужчина 1934 года рождения пропал во Всеволожске. С 23 декабря нет информации о местонахождении. Возможно, он потерял память, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пенсионера составляет 162 сантиметра. Он нормального телосложения, с серыми глазами. Он был одет в черную шутку с капюшоном с серым мехом, в черные брюки, черные ботинки, черная шапка.

При себе у пропавшего жителя Ленобласти была фиолетовая сумка на колесиках. Сейчас волонтеры занимаются поиском пропавшего 88-летнего пенсионера.