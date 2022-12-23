58 дворовых спортивных площадок отремонтировали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге отремонтировали 58 дворовых спортивных площадок. Хотя запланированы были 46 площадок. Площадки обновили почти во всех районах. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

- Где-то заменили оборудование и покрытие. А на других площадках установили тренажеры и новые ограждения, - говорится в телеграмм-канале вице-губернатора.

Дворовые площадки отремонтировали в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни». Кроме этого, обновлены 38 пришкольных стадиона. Теперь уроки физкультуры будут проходить в современных и комфортных условиях. На стадионах сделали покрытие из резиновой крошки. Газоны покрыты искусственной травой.

Также на спортивных площадках установили новые тренажеры, оборудовали поля для занятий футболом и баскетболом.