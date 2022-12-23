Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 18:44

58 дворовых спортивных площадок отремонтировали в Петербурге

В городе обновлены 38 пришкольных стадиона
Анастасия НУРАДИЛОВА
58 дворовых спортивных площадок отремонтировали в Петербурге

58 дворовых спортивных площадок отремонтировали в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге отремонтировали 58 дворовых спортивных площадок. Хотя запланированы были 46 площадок. Площадки обновили почти во всех районах. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

- Где-то заменили оборудование и покрытие. А на других площадках установили тренажеры и новые ограждения, - говорится в телеграмм-канале вице-губернатора.

Дворовые площадки отремонтировали в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни». Кроме этого, обновлены 38 пришкольных стадиона. Теперь уроки физкультуры будут проходить в современных и комфортных условиях. На стадионах сделали покрытие из резиновой крошки. Газоны покрыты искусственной травой.

Также на спортивных площадках установили новые тренажеры, оборудовали поля для занятий футболом и баскетболом.