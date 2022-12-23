Бастрыкин поручил СК забрать у полиции дело о смертельном ДТП на КАД Петербурга

Из-за молодого пьяного водителя погибла 60-летняя женщина Фото: Артем КИЛЬКИН

По поручению главы СК России Александра Бастрыкина, уголовное дело о смертельном ДТП на КАД Петербурга будет передано от полиции – Следственному комитету. Представитель регионального СК подготовит оперативный доклад об обстоятельствах случившегося.

- Пьяный водитель на «Порше» 21 декабря столкнулся с «Опелем», за рулем которой находилась 60-летняя женщина. После этого – въехал в «Тойоту». Женщина из «Опеля» погибла на месте, - напомнили в пресс-службе СК России.

Известно, что за рулем «Порше» находился 21-летний парень. Дорогой автомобиль он одолжил у собственного отца. Теперь на виновника ДТП возбуждено уголовное дело. Молодой петербуржец арестован и находится в следственном изоляторе.

Глава СК поручил провести проверку, изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку случившемуся.