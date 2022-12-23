В Петербурге будут судить женщину за махинации при устройстве ребенка в школу

Мать подделала свидетельство о регистрации своей дочери Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге будут судить женщину, которая пыталась устроить в школу ребенка по поддельной регистрации. Мать и дочка приехали в Северную столицу из Свердловской области. Местной прописки у них нет, а учиться в школе Петроградского района очень хотелось.

- Девочка пошла в первый класс в сентябре этого года. Во время ее устройства в образовательное учреждение, мама ребенка приложила копию ненастоящего свидетельства о регистрации, которое было оформлено на первоклассницу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Прокуратура Петроградского района провела проверку и выяснила обстоятельства случившегося. На основании проверки было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.