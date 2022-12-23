Мужчину, пропавшего три недели назад, ищут в Ленобласти

Мужчина 1975 года рождения пропал в Ленобласти 4 декабря. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут мужчину, который пропал в Ленинградской области почти три недели назад. Ориентировка с фотографией 48-летнего жителя поселка была опубликовано в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Мужчина 1975 года рождения пропал в Ленобласти 4 декабря. Он мог находиться в поселке Вырица Гатчинского района. Уже почти три недели нет информации о его местонахождении, - говорится в ориентировке, которую распространяют пользователи в социальных сетях.

Рост пропавшего человека составляет 168 сантиметров. Он худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения на нем была надета черная куртка, черные джинсы и черные ботинки.

Сейчас волонтеры поискового отряда ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски пропавшего мужчины.