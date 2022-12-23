Прокуратура Петербурга помогает пенсионерке, упавшей в люк, отсудить компенсацию

68-летняя женщина получила травмы и не могла работать
Фото: Олег ЗОЛОТО
Прокуратура помогает 68-летней женщине получить компенсацию. Пенсионерка из Кронштадта в августе этого года во время прогулки во дворе упала в канализационный люк. Женщина получила травмы и не смогла выйти на работу.
- Прокуратура Кронштадтского района провела проверку по обращению 68-летней местной жительницы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
В надзорном ведомстве добавили, что прокурор района обратился в суд с исковым заявлением. Сейчас иск находится на рассмотрении. Если суд его удовлетворит, то пенсионерка получит компенсацию от организации, эксплуатирующей подземные коммуникации. Пострадавшей пенсионерке возместят моральный вред.
Напомним, прокуратура направила в суд уголовное дело на женщину, которая хотела устроить свою дочь в первый класс по поддельной регистрации. В суде будет принято решение о наказании нарушительницы.