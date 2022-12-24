Уникальное оборудование появилось в онкоцентре Петербурга

Аппарат используют для проведения интервенционной радиологии. Фото: Комздрав Петербурга

Универсальная роботизированная ангиографическая система Siemens Artis Pheno появилась в Петербургоском городском онкологическом центре. Система рассчитана на индивидуальный подход к каждому пациенту. Она направляет действия врачей во время вмешательства и помогает оперативно оценить результаты.

- Это уникальная мультиосевая ангиографическая установка, которая объединяет последние достижения в области формирования и обработки рентгеновских изображений самого высокого качества с современными разработками в области робототехники, - отметил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Также система позволяет снизить лучевую нагрузку на пациентов и на персонал. Ее используют для проведения интервенционной радиологии. Новейшее оборудование закупили на средства нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС Петербурга.