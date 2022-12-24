Гололедицу и до -8 градусов прогнозируют в Ленобласти 24 декабря

В субботу в регионе ожидается мокрый снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области в субботу, 24 декабря. В некоторых районах пройдет небольшой и умеренный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ветер разных направлений подует со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В течение суток температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. Местами возможно понижение до восьми градусов со знаком минус, - говорится в чрезвычайном ведомстве.

Примерно такая же погода будет в Петербурге в субботу. Ночью и утром пройдет мокрый снег. А скорость ветра разных направлений достигнет 10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток опустится до -2 градусов.

И в Петербурге, и в Ленобласти ожидается гололедица. Возможно налипание мокрого снега. Будет повышаться атмосферное давление.