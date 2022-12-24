Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 24 декабря 2022 года

Суд арестовал тихвинского пенсионера, убившего соседку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге и Ленобласти в ночь на 24 декабря 2022 года: мы собрали основные события минувших суток. Главной и страшной новостью стало убийство женщины в Тихвине. 66-летний мужчина напал на мать с дочкой, которые шли со школы. Пенсионер избил женщину и затащил в квартиру, где отрубил голову топором. «Психа» задержали. Суд отправил его под арест.

- Подозреваемый обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления. 22 декабря задержан на месте преступления, непосредственно после его совершения, поскольку на нем и его одежде, а также в его жилище, обнаружены явные следы преступления, - сообщает пресс-служба Тихвинского городского суда.

Предварительно известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО, в дальнейшем срок аресту может продлеваться по требованию следствия.

Кроме кровавой расправы, были в пятницу и хорошие события. Так, метрострой рассказал о скором начале работ на зеленой ветке метро, где начнут строить продолжение линии от «Беговой» к «Туристской». А также показал ход работ на «Юго-Западной».

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