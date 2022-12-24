Мокрый снег и сильный гололед обещают в Петербурге в субботу, 24 декабря

В субботу опять будет очень скользко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной «день жестянщика» обещает водителям петербургский гидрометцентр. После оттепели, когда дороги стали мокрыми, снова подморозило. Образовался сильный гололед, на котором машины скользят, как коровы на льду.

- 24 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами небольшой мокрый снег. Днем без осадков. Утром и днем на дорогах сильная гололедица, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

В течение суток термометры покажут от 0 до -2 градусов, ветер будет северо-западного направления, умеренный. Атмосферное давление будет повышаться и составит 754 мм ртутного столба, что все еще ниже нормы.

В воскресенье похолодание продолжится, температура станет устойчиво минусовой.