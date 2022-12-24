Продолжение зеленой ветки метро Петербурга начнут строить весной 2023 года

Работы на продожении зеленой ветки начнутся весной. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Строительство продолжения зеленой ветки петербургского метрополитена от станции «беговая» до станции «Туристская» (проектное название «Яхтенная») начнется уже весной. Ориентировочно, в апреле мае, после того, как полностью смонтируют проходческий щит «Надежда».

- Мы заключили допсоглашение на поставку запчастей и санацию (техобслуживание - прим.ред.) щита. Во втором квартале 2023 года начнутся проходческие работы, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе «Метростроя Северной столицы».

На первом этапе работ предусмотрена прокладка тоннелей от «беговой до «Туристской». Пустить станцию в работу планируется в 2026 году. А еще через два года Невско-Василеостровскую линию подземки дотянут до «Планерной». Она станет пересадочной на станцию фиолетовой ветки «Шуваловский проспект», которую сдадут в 2030 году.