ГИБДД проведет рейды в предновогодние дни в Петербурге и Ленобласти

Полиция проведет рейды по пьяным водителям. Фото: Олег ЗОЛОТО

В региональном управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти предупредили водителей об усиленных рейдах, которые пройдут в предновогодние дни. Мишенью для полиции станут автомобилисты, севшие за руль в пьяном виде. Что актуально в период праздничных корпоративов.

- В эти выходные, в ночь с 24 на 25 декабря и с 25 на 26 декабря, Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, - предупреждает отдел пропаганды УГИБДД.

Водителям напоминают, что наказание за пьяную езду довольно жесткое: 30 тысяч рублей штрафа плюс лишение прав на срок от полутора до двух лет, как решит суд. То же самое ждет и нарушителя, который откажется проходит освидетельствование на состояние опьянения.