Выставка орхидей и бромелий открылась в Ботаническом саду Петербурга

Ботанический сад приглашает на выставку цветов. Фото: vk.com/botsad_spb

Оказаться в тропиках в разгар зимы могут жители и гости Санкт-Петербурга. В Ботаническом саду имени Петра Великого, в Большой пальмовой оранжерее открылась выставка орхидей и бромелий.

- Выставка «Осколки радуги 2022» открывается в субботу, 24 декабря, в 11:00. Будут представлены как редчайшие видовые коллекционные экземпляры из фондов Ботанического сада Петра Великого, так и многообразие сортовых растений, - сообщает пресс-служба ботанического сада.

В эти выходные выставка работает свободном режиме, с 11:00 до 16:30 прийти на прогулку по оранжерее можно в любое время. А с 26 по 30 декабря на выставке организуют экскурсии. В дирекции напоминают, что вход в ботанический сад разрешен и детям, но в возрасте от четырех лет.

Посетителям обещают места для фотографий, а также композиции в новогодней тематике.