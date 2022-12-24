Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 декабря 2022 9:38

Автобус 39Э в Пулково изменит место посадки из-за открытия второго вестибюля станции метро «Московская»

Также с 26 декабря будет отменена временная остановка маршрутов №№ 13 и 13А
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Автобус в Пулково вновь будет забирать пассажиров у универмага "Московский".

Автобус в Пулково вновь будет забирать пассажиров у универмага "Московский".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 26 декабря меняется схема движения автобусов у станции метро «Московская». На ней открывается второй вестибюль, бывший с февраля на ремонте. С этой даты остановка транспорта, едущего в аэропорт, возвращается с улицы Типанова на свое привычное место к универмагу «Московский» на нечетной стороне проспекта.

- С 26 декабря посадка пассажиров маршрута № 39Э при следовании в аэропорт «Пулково» будет вновь осуществляться у вестибюля № 2 станции метро «Московская» (нечетная сторона Московского проспекта), - сообщает пресс-служба Пассажиравтотранса.

То же касается и других автобусных маршрутов, следующих по Пулковскому шоссе. А вот временная остановка «Московский проспект, 193» автобусов №№ 13 и 13А будет отменена.

Транспорт возвращается на привычную остановку. Фото: метрополитен СПб

Транспорт возвращается на привычную остановку. Фото: метрополитен СПб