20 «Айфонов» и 100 тысяч рублей забрали грабители в салоне связи на севере Петербурга

Грабители с пистолетом "обнесли" салон связи на проспекте Испытателей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Петербурга ищут двух грабителей, которые совершили вооруженный налет на салон сотовой связи, расположенный в Приморском районе города. Около 22:40 в торговую точку на проспекте Испытателей вошли двое мужчин с пистолетом. Они забрали с витрины и склада 20 «Айфонов», вытащили 100 тысяч рублей из кассы и даже не побрезговали отобрать личный смартфон у продавца.

- После этого неизвестные скрылись с месте происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ограбленный продавец вызвал полицию. Оперативники провели осмотр салона и записали приметы нападавших. Сейчас МВД проводит проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело. Налетчиков ищут.