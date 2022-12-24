Власти пообещали не закрывать благотворительную столовую, где кормят нуждающихся петербуржцев

Власти центрального района пообещали не закрывать Мальтийскую столовую. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Центрального района Петербурга пообещали не закрывать благотворительную Мальтийскую столовую, в которой три десятка лет бесплатно кормят нуждающихся горожан.

- Проект, реализуемый Мальтийской службой помощи, имеет высокую социальную значимость. Прекращать эту работу, как и закрывать столовую, не планируется, - сообщает пресс-служба администрации Центрального района.

Ранее за помощью к депутату ЗакСа Борису Вишневскому обратилась директор благотворительной столовой. Причиной стал отказ продлевать договор аренды с заведением, с 1992 года работающем на улице Чайковского, 81.

- Сразу после этого я позвонил главе Центрального района Елене Федоровой. Она сказала, что столовая сможет продолжать работу. Ей будут искать другое, более просторное и удобное помещение, - написал Вишневский у себя в соцсетях.

А до переезда столовая, где каждый день бесплатно кормят горячими обедами 250 человек, останется на прежнем месте.