Светопроекции с детскими новогодними рисунками появились на фасадах домов Петербурга

Детские рисунки украсили фасады домов Петербурга. Фото: "Ленсвет"

Фасады петербургских домов украсили световые проекции с детскими рисунками. Тематические новогодние открытки создали участники конкурса «Праздничный Петербург». Работы на него представили дети из Петербурга, Новоуральска, Ижевска, Томска, других городов, а также побратима Северной столицы Мариуполя.

- «Сказочного кота» можно увидеть на фасаде дома №91 по Московскому проспекту. Картина «Волшебная ночь» появилась на фасаде дома №10 по Новгородскому проспекту в Шушарах, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также светопроекции украсили дома на Большом проспекте Васильевского острова и на 8-й линии. А также на Каменноостровском и Кондратьевском проспектах, на площади Островского и на Шпалерной улице.

Инсталляции сохранят новогоднее настроение петербуржцам до середины января.