Синоптик Шувалов дал альтернативный прогноз погоды на Новый год в Петербурге

В новогоднюю ночь в Петербурге обещают около ноля градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появился новый вариант прогноза погоды на новогоднюю ночь в Петербурге. На этот раз его озвучил синоптик Александр Шувалов. Дождей или других осадков он не обещает, но подтверждает, что температура замрет около нулевой отметки.

- И в Москве и в Северной столице столбики термометров застынут вблизи нулевой отметки. Словом, обычная новогодняя погода 21-го века, - написал Шувалов в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о возможных дождях в ночь с 31 декабря на 1 января. При этом он отметил, что давать серьезный прогноз еще рано, точнее погоду можно будет предсказать за три-пять дней до наступления Нового года.