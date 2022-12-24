Гигантский блинный торт в 500 килограммов испекли в Петербурге

В Петербурге испекли блинный торт, весом в полтонны. Фото: Кирилл Поляков в телеграм

Огромный блинный торт, весом в полтонны, испекли в Петербурге. Кулинарный шедевр собрали из нескольких тысяч блинов в ходе Рождественской ярмарки на Манежной площади. Право почетного первого разреза торта досталось вице-губернатору Кириллу Полякову.

- На Рождественской ярмарке разрезали огромный блинный пирог весом полтонны. На сборку кулинарного шедевра ушло 3 000 свежих румяных блинов, 75 килограмм мягкой карамели и 65 килограмм спелых бананов! - написал Поляков в своем телеграм-канале.

Гостей ярмарки угостили блинным тортом бесплатно. В ближайшие дни повторять рекорды не планируют, но жителей и гостей города в любом случае приглашают на новогодние гуляния. Кроме ярмарке на Манежной площади в Петербурге работают катки, а также праздничный городок с большой горкой на Дворцовой площади.