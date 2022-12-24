Губернатор Петербурге посетил семью погибшего подполковника Росгвардии

Губернатор посетил семью погибшего офицера Евгения Захарова. Фото: Росгвардия.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в преддверии Нового года посетил семью подполковника ОМОНа Росгвардии Евгения Захарова, погибшего при задержании преступника в ноябре 2021 года. Подозреваемый сбил офицера машиной при попытке скрыться. Позднее его задержали и осудили.

- В нашей памяти Евгений Захаров навсегда остался примером верного долгу офицера, пожертвовавшего жизнью ради безопасности жителей нашего города, - отметил губернатор, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Напомним, что погибшему подполковнику было 48 лет. У него остались жена и трое детей. Губернатор заверил, что им оказывается вся необходимая помощь и социальная поддержка.