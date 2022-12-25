Мужчина и женщина пострадали в пожаре в «двушке» на улице Одоевского в Петербурге

В "двушке" на Одоевского произошел сильный пожар. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина и женщина пострадали в сильном пожаре в двухкомнатной квартире в доме №28 на улице Одоевского в Василеостровском районе Петербурга. По данным городского ГУ МЧС России, все произошло в ночь с 24 на 25 декабря. В 23:39 спасателям сообщили о пожаре, они оперативно прибыли на место и эвакуировали двух жильцов квартиры. Их отдали в руки медикам.

- Мужчину и женщину госпитализировали в больницу. В 00:15 огонь полностью потушили. В одной из комнат квартиры загорелась площадь в 10 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что огонь тушили 17 спасателей на четырех единицах спецтехники. Причины пожара пока устанавливаются. О состоянии здоровья пострадавших пока тоже ничего не известно.