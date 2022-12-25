Пожар произошел в школе №376 в Петербурге

В школе №376 в Петербурге произошел пожар в неучебный день. Фото: google.com/maps

Пожар произошел в школе №376, которая находится в 5-м Предпортовом проезде в Московском районе Петербурга. Все случилось в девять утра в воскресенье, 25 декабря. Деталями происшествия поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар быстро заметили сотрудники образовательного учреждения и вызвали на место спасателей МЧС.

- Загорелся один из кабинетов площадью 20 квадратных метров. Огонь успел распространиться на пять «квадратов». На вызов прибыли 15 человек личного состава на трех единицах пожарной техники. В 9:40 пожар удалось локализовать, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что причины пожара выясняют. Что именно загорелось – неизвестно. Естественно, в воскресенье уроков в школе не было. Пока что пожарные еще остаются на месте и «добивают» огонь.