Выплачивать единое пособие беременным и детям в Петербурге начнут с 1 января

Выплаты единого пособия в Петербурге начнутся с 1 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 января в Петербурге начнут выплачивать единое пособие для беременных женщин и детей. Об этом напомнили в Смольном после того, как губернатор Александр Беглов подписал соответствующий закон.

В единое пособие включены несколько федеральных и региональных выплат. Например, в общую сумму войдут деньги, выплачиваемые женщинам при постановке на учет в больницу на раннем сроке беременности, при рождении третьего и последующих детей, при усыновлении ребенка до трех лет, при временной нетрудоспособности и отсутствии обязательного соцстрахования и т.д.

- Размер единого пособия для беременных зависит от среднего дохода семьи и составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума для трудоспособного населения (в Петербурге он составляет 15 779 рублей – прим.ред.). Размер пособия гражданам с детьми составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума для детей (14 042 рубля), - объясняют в пресс-службе Смольного.

Предполагается, что единое пособие в 2023 году в Петербурге получат больше 88 тысяч человек. На эти цели выделят 7,5 миллиарда рублей. Оформить единое пособие можно на «Госуслугах» уже с 28 декабря.