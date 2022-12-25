Мужчина заживо сгорел в иномарке в Ленобласти

Труп 44-летнего мужчины нашли в сгоревшей иномарке в деревне под Сланцами. Фото: Артем КИЛЬКИН

44-летний житель деревни Старополье заживо сгорел в салоне своего «Шевроле» в Сланцевском районе Ленобласти. Жуткая смерть произошла в субботу, 24 декабря, в районе 10 часов вечера. На вызов о горящем автомобиле прибыли пожарные. Спасатели МЧС потушили огонь, но нашли внутри машины обгоревший труп хозяина. По данным источника АН «Оперативное прикрытие», сейчас причины происшествия выясняют следователи.

- «Шевроле» нашли в 500 метрах от окраины деревни Выскатка под Сланцами. В салоне автомобиля были выгоревшие документы хозяина. Криминалисты нашли в салоне авто фрагменты металлического баллона и стеклянную колбу, их изъяли для экспертизы, - уточнил источник в правоохранительных органах.

Добавим, что точные причины смерти мужчины установят совсем скоро – труп уже исследуют судмедэксперты.