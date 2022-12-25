Четыре рейса отменили и шесть задержали 25 декабря в Пулково

В Пулково отменили четыре рейса утром 25 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вылет четырех рейсов отменили в воскресенье, 25 декабря, в Пулково. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта. Причины отмены самолетов не указываются. Не повезло пассажирам, хотевшим улететь в Сочи, Калининград, Казань и Ереван. Помимо отмены перечисленных рейсов в Пулково сообщают о задержке вылета шести самолетов.

- Задерживается вылет рейса N4 247 в Казань, SU 722 в Стамбул, S7 6344 в Иркутск, TK 3961 в Анталью, R3 468 в Якутию, FV 5539 в Стамбул, - отмечают в аэропорту.

Задержки не превышают трех часов. При этом сам аэропорт работает в штатном режиме. Погода 25 декабря в Петербурге благоприятная, осадков нет, на небе бывают прояснения. Разве что пресловутый гололед не до конца побежден.