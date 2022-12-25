Труп мужчины в майке и шортах достали из канала Грибоедова

Утопленника в шортах достали из канала Грибоедова. Фото: vk.com/spb_today

Тело полуголого мужчины достали в воскресенье, 25 декабря, из канала Грибоедова в Петербурге. Одетый в майку и шорты прохожий еще в субботу пугал окружающих. По словам очевидцев, мужчина в какой-то момент выбежал на лед. В итоге он провалился, оперативно помочь ему никто не смог.

- Утопленника искали со вчерашнего дня. Утром в воскресенье водолазы нашли его у Аларчина моста, - пишет автор фотографий с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Скорая мужчине уже не понадобилась. Фото: vk.com/spb_today

Обстоятельства трагедии теперь будут изучать полицейские. Труп увезли в морг для обследования. К слову, выход на лед в Петербурге уже давно запрещен, но это не останавливает некоторых жителей и гостей города. Тем более недавно в Северной столицы была декабрьская оттепель, и толщина льда ненадежна.